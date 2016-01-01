KIRMIZI HALI Dilara Yilmaz
VMA’DE ŞIKLIK YARIŞI
Dün akşam New York’ta gerçekleşen MTV Video Müzik Ödülleri’nde ünlü yıldızlar adeta şıklık yarışına girdi.
Müzik dünyasının Oscar’ları niteliğinde olan MTV tarafından düzenlenen VMA(Video Music Awards) dün akşam New York’ta Radio City Hall’da gerçekleşti. Müzik listelerinin enlerinin ödül aldığı gecede Hollywood yıldızları da şarkıcıları yalnız bırakmadı. Gecenin dinamiğine uygun giyim tarzlarıyla kırmızı halıda giydikleriyle adeta şıklık yarışına giren ünlülerin giydiklerini sizin için derledik.
YAZI DİLARA YILMAZ