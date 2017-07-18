VALERIAN İLE YILDIZLAR GEÇİDİ

KIRMIZI HALI 9 saat önce

“Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu” filmi galası ünlü akınına uğradı.

Yönetmen Luc Besson’un oyuncularıyla adını duyuran yeni filmi “Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu” Los Angeles’ta filmin galasını yaptı. Filmin başrol oyuncuları Cara Delevingne ve Rihanna tüm basının ilgisinini çekti. Ünlü şarkıcı Rihanna, toz pembe Giambattista Valli elbisesi ve Manolo Blahnik gladiatör ayakkabılarıyla prenseslere benzetilirken, eski model-yeni oyuncu Cara Delevingne ise futuristik Iris Van Herpen elbisesiyle göz kamaştırıyordu. Galada Cara Delevingne’ı ablası Poppy Delevingne, en yakın arkadaşı ünlü model Kendall Jenner ve tasarımcı Jeremy Scott yalnız bırakmadı.

YAZI DİLARA YILMAZ