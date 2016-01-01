TONY ÖDÜLLERİNDE ŞIKLAR GEÇİDİ

KIRMIZI HALI 23 saat önce Dilara Yilmaz

Tiyatronun Oscar’ları sayılan Tony Awards’da kimler ne giydi?

Dün akşam Radio City Hall’da Sara Bareilles ve Josh Groban’ın sunuculuğunda gerçekleşen Tony ödülleri sahiplerini buldu. Asıl adının The Antoinette Perry Awards for Excellence olan ve Amerika’nın önemli tiyatro ödülü kabul edilen Tony Awards dün gece yıldız akınına uğradı. Başarılı oyuncuların adeta kırmızı halıyı yıldızlar geçidine çevirmesi haliyle bir şıklık yarışına neden oldu. Sizler için en beğendiğimiz kırmızı halı görünümlerini seçtik.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ