TONY AWARDS’UN EN ŞIKLARI

KIRMIZI HALI 15 saat önce

71.si gerçekleştirilen en prestijli tiyatro ödülleri Tony Awards' un kırmızı halı geçidi...

The Antoinette Perry Awards olarak da bilinen Tony Ödülleri, dün gece New York’ta Radio City Music Hall’da gerçekleştirilen ve sunuculuğunu usta oyuncu Kevin Spacey’nin yaptığı bir törenle sahiplerini buldu. Müzikal ve tiyatro dalında en iyi isimlerin ödüllendirildiği gecede, kırmızı halıda ise Candice Swanepoel, Scarlett Johansson, Olivia Wilde ve daha pek çok yıldızın katılımıyla görsel bir şölen yaşandı.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE