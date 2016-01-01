KIRMIZI HALI

TONY AWARDS’UN EN ŞIKLARI

71.si gerçekleştirilen en prestijli tiyatro ödülleri Tony Awards' un kırmızı halı geçidi...

The Antoinette Perry Awards olarak da bilinen Tony Ödülleri, dün gece New York’ta Radio City Music Hall’da gerçekleştirilen ve sunuculuğunu usta oyuncu Kevin Spacey’nin yaptığı bir törenle sahiplerini buldu. Müzikal ve tiyatro dalında en iyi isimlerin ödüllendirildiği gecede, kırmızı halıda ise Candice Swanepoel, Scarlett Johansson, Olivia Wilde ve daha pek çok yıldızın katılımıyla görsel bir şölen yaşandı.

Candice Swanepoel – Prabal Gurung | Chrissy Teigen – Pamella Roland | Cobie Smulders – Schiaparelli

Allison Janney – Cristina Ottaviano | Anna Kendrick – Miu Miu | Bette Midler – Michael Kors

Tina Fey – Sally LaPointe | Uma Thurman

Olivia Wilde – Michael Kors | Sarah Paulson – Rodarte | Scarlett Johansson – Michael Kors

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE

Pageskin Top Advertisement
Pageskin Left
Pageskin Right