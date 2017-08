TEEN CHOICE YILDIZLARI

KIRMIZI HALI 1 gün önce Dilruba Karaköse

Gençlerin seçimleriyle en iyiler, Teen Choice Awards 2017 ile ödüllerine kavuştu.

Kabul edelim hepimiz ödül törenlerine bayılıyoruz. Hele genç ve enerjik bir ruha sahipse. Tıpkı Teen Choice Awards gibi… John Cena ve Victoria Justice’ın sunuculuğunu üstlendiği ve Los Angeles Galen Center’da gerçekleştirilen Teen Choice Awards 2017, film, televizyon, spor ve müzik kategorilerinde en iyi isimleri, gençlerin seçimleriyle ödüllerini kavuşturdu. Film dalında neredeyse tüm ödülleri toplayan Wonder Woman, Guardians of the Galaxy Vol. 2 ve Beauty and the Beast’in gecesiydi. Riverdale ise gençlik dizisi olarak televizyon dalında önemli bir başarı yakaladığını kazandığı ödüllerle kanıtlamış oldu.

Gecede Bebe Rexha, Rita Ora, Clean Bandit ve Zara Larsson gibi isimler sahne şovlarıyla unutulmaz anlar yaşatırken, kırmızı halı ise farklı tercihlere kucak açarak şıklık yarışını gözler önüne serdi. Vanessa Hudgens, Victoria Justice ve Maddie Ziegler ise Teen Choice Awards 2017’nin en şık isimleri olmayı başardılar.

