RIHANNA VE BEYONCE YENİDEN BİR ARADA!

KIRMIZI HALI 8 saat önce Ezgi Şuekinci

3.sü düzenlenen Diamond Ball, Rihanna ve Beyonce’i bir araya getirdi!

Rihanna ve Beyonce gibi popüler divaların bir araya gelmesini herkes çok seviyor. İşte onlardan biri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ve bu iki yıldız güzel bir organizaszyonla bir araya geldi. Organizasyon yıldızlarla doluydu!

Rihanna’nın Diamond Ball galası, 2012 yılında, dünyanın her yerinde eğitim, sağlık ve acil müdahale programlarına fon sağlamak amacıyla kurulan Clara Lionel Vakfı’na destek verdi. Organizasyonun katılımcılarından olan Beyonce de oldukça güzel bir nedene destek vererek bağışta bulundu. Anlamlı ve özel gecede Beyonce gibi diğer sanatçı dostları da Rihanna’yı yalnız bırakmadı. Leonardo DiCaprio’dan Cardi B’ye, Kendrick Lamar’dan Calvin Harris’e, Emily Ratajkowski’den Lil’ Kim’e ve hatta video aracılığıyla desteklerini ileten Barack Obama’ya kadar çok sayıda ünlü geceye katılım gösterdi.

Bu kadar fazla ünlünün bulunduğu bir gecede, şıklık yarışının olmaması mümkün mü? Elbette değil. Birbirinden özel tasarım kıyafetlerle davete katılan yıldızlar, beraberinde çeşitli görünümler getirerek podyumları aratmadı. İşte anlamlı gecenin kırmızı halısı…

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ