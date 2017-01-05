PEOPLE’S CHOICE AWARD’IN ŞIKLARI

KIRMIZI HALI 32 dakika önce

Merakla beklenen ödül töreninde kırmızı halı göz doldurdu.

Televizyon, film ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği People’s Choice Ödül Töreni’nin 43.’sü dün akşam Los Angeles Microsoft Theater’da gerçekleştirildi. Gecede kimin ödül kazandığı kadar, kırmızı halı geçidi de bir hayli iddialıydı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Blake Lively Elie Saab elbisesiyle gecenin yıldızlarındandı. Martha Medeiros Label elbisesiyle Jamie Chung şık ve sade bir duruş sergilerken, Jennifer Lopez Reem Acra imzalı elbisesiyle her zamanki gibi kendinden söz ettirmeyi biliyordu.