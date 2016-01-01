OSCAR’IN GÖRKEMLİ KIRMIZI HALISI

KIRMIZI HALI 6 saat önce Dilruba Karaköse

90.sı gerçekleşen Akademi Ödülleri'nin en gösterişli isimleri...

Söz konusu Hollywood camiası olduğunda, birbirinden prestijli pek çok ödül töreni mevcut. Golden Globes, Emmy, Grammys ve daha pek çoğuyla gözümüz ünlü simaların kırmızı halı görünümlerinde oluyor. Ancak içlerinde Akademi Ödülleri yani hepimizin bildiği ismiyle Oscar, mükemmel bir şekilde sıyrılıyor. Günlerdir, hangi yıldız hangi tasarımcının imzasıyla o görkemli kırmızı halıda boy gösterecek diye beklerken, dün akşam gerçekleşen törenle merakımız boşa çıkmadı. Jennifer Lawrence, Christian Dior tasarımı elbisesiyle kimileri için vasat bulunurken, kimileri için de oldukça şıktı. Saoirse Ronan ve Margot Robbie, oldukça sade tercihleriyle duru güzelliklerini ön planda tutarken, Louis Vuitton takımıyla Emma Stone gecenin farklı giyinen isimlerinden biri oldu.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE