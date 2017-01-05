MET GALA 2017’DE KİM NE GİYDİ?

KIRMIZI HALI 6 saat önce

Moda dünyasının heyecanla beklediği Met Gala 2017 dün akşam New York Metropolitan Müzesi'nde gerçekleşti.

Her yıl Mayıs ayında Metropolitan Sanat Müzesi ve Costume Institute işbirliğinde gerçekleşen Met Gala, sinema, müzik ve moda dünyasının önde gelen isimlerini tekrar bir araya getirdi. Her yıl farklı bir tema üzerine yaratılan tasarımların bu yılki çıkış noktası, ünlü Japon tasarımcı Rei Kawakubo ve onun markası Comme des Garçons’tu. Yves Saint Laurent’ten sonra ilk kez hayatta olan bir tasarımcıyı onurlandırdıkları gecede, yıldızların şıklık yarışına sahne oldu. Gecenin en ilginç tasarımları sırayla, Katy Perry, Rihanna ve Cara Delevigne’e aitti. Blake Lively’nin giydiği Versace elbise ise tüy detayların ihtişamı altında parlıyordu.

YAZI YUNUS BAŞARAN