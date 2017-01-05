KIRMIZI HALI

MET GALA 2017’DE KİM NE GİYDİ?

Moda dünyasının heyecanla beklediği Met Gala 2017 dün akşam New York Metropolitan Müzesi'nde gerçekleşti.

Her yıl Mayıs ayında Metropolitan Sanat Müzesi ve Costume Institute işbirliğinde gerçekleşen Met Gala, sinema, müzik ve moda dünyasının önde gelen isimlerini tekrar bir araya getirdi. Her yıl farklı bir tema üzerine yaratılan tasarımların bu yılki çıkış noktası, ünlü Japon tasarımcı Rei Kawakubo ve onun markası Comme des Garçons’tu. Yves Saint Laurent’ten sonra ilk kez hayatta olan bir tasarımcıyı onurlandırdıkları gecede, yıldızların şıklık yarışına sahne oldu. Gecenin en ilginç tasarımları sırayla, Katy Perry, Rihanna ve Cara Delevigne’e aitti. Blake Lively’nin giydiği Versace elbise ise tüy detayların ihtişamı altında parlıyordu.

Solange Knowles – Thom Browne, Zendaya – Dolce & Gabbana, Zoe Kravitz – Oscar de la Renta

Rihanna – Comme Des Garçons, Rita Ora – Custom Marchesa, Selena Gomez – Coach

Lilly-Rose Depp – Chanel, Lily Aldridge – Ralph Lauren, Lupita Nyong’o – Prada

Katy Perry – Maison Margiela, Kim Kardashian – Vivienne Westwood, Kylie Jenner – Versace

Jennifer Lopez – Valentino, Joan Smalls – Topshop, Kate Bosworth – Tory Burch

Emily Ratajkowski – Marc Jacobs, Emma Roberts – Diane von Furstenberg, Gigi Hadid – Tommy Hilfiger

Celine Dion – Versace, Dakota Johnson – Gucci, Diana Kruger – Prada

Blake Lively – Versace, Cara Delevigne – Chanel, Kendall Jenner – La Perla Haute Couture

Adriana Lima – Alberta Ferretti, Ashley Graham – H&M, Bella Hadid – Alexander Wang

 

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