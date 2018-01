GRAMMYS 2018’DEN YILDIZLAR GEÇİDİ

KIRMIZI HALI 39 dakika önce Dilruba Karaköse

Ödül töreninin en şıklarına hemen göz atalım.

Dün akşam komedyen James Corden’ın sunumuyla New York Madison Square Garden’da gerçekleşen 60. Grammys Ödül Töreni, kırmızı halısı ve sahne şovlarıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça renkli ve göz alıcıydı. Tıpkı Golden Globe’da olduğu gibi, Grammys’de de Time’s Up hareketine destek es geçilmedi. Kırmızı halı geçidinde ünlüler bu sefer siyahlara bürünmek yerine, ellerinde beyaz güllerle bu önemli harekete dikkat çekti. Gecenin en şıklarından biri ise çılgın tarzını bir kenara bırakarak sade görüntüsüyle Miley Cyrus oldu.

