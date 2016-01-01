EN İYİ 15 ALTIN KÜRE GÖRÜNÜMÜ

KIRMIZI HALI 46 dakika önce

74.Altın Küre Ödülleri öncesi gelmiş geçmiş en sevdiğimi 15 kırmızı halı kostümünü bir araya getirdik.

Her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından ödüllerin verildiği Altın Küre Ödülleri’nin 74.sü bu yıl 8 Ocak 2017’de gerçekleşecek. 1944 yılından bu yana Beverly Hills’deki Beverly Hilton Oteli’nde gerçekleşen törende ödül sahipleri kadar kırmızı halı kıyafetleri de oldukça ses getiriyor. Biz de yarın akşama geri sayım başlarken en favori 15 görünümü bir araya getirdik.