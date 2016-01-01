KIRMIZI HALI

EN İYİ 15 ALTIN KÜRE GÖRÜNÜMÜ

74.Altın Küre Ödülleri öncesi gelmiş geçmiş en sevdiğimi 15 kırmızı halı kostümünü bir araya getirdik.

Her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından ödüllerin verildiği Altın Küre Ödülleri’nin 74.sü bu yıl 8 Ocak 2017’de gerçekleşecek. 1944 yılından bu yana Beverly Hills’deki Beverly Hilton Oteli’nde gerçekleşen törende ödül sahipleri kadar kırmızı halı kıyafetleri de oldukça ses getiriyor. Biz de yarın akşama geri sayım başlarken en favori 15 görünümü bir araya getirdik.

1990-Kate Moss; 1995-Elizabeth Hurley; 1998-Minnie Driver

2000-Sarah Jessica Parker; 2002-Kate Hudson; 2005-Cate Blanchett

2005-Jennifer Garner; 2006-Renee Zellweger; 2007-Sienna Miller

2009-Cameron Diaz; 2010-Drew Barrymore; 2011-Angelina Jolie

2012-Jessica Alba; 2014-Kate Beckinsale; 2016-Jennifer Lawrence