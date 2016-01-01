KIRMIZI HALI
EMMA STONE’UN 10 KIRMIZI HALI SEÇİMİ
Altın Küre Ödül Töreni öncesi La La Land tanıtım turnesinde Emma Stone'un göz kamaştırıcı on kıyafet seçimi.
La La Land filmindeki performansıyla son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Emma Stone’un bu akşam Komedi-Müzikal dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü alması bekleniyor. Filmin tanıtım süresince moda eleştirmenlerinden tam not alan seçimler yapan genç oyuncunun bu akşam tercihini Chanel’den yana yapacağı söyleniyor. Akşamı heyecanla beklerken, Emma Stone’un La La Land tanıtım turnesindeki 10 etkileyici görünümüne göz atmaya ne dersiniz?