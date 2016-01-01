KIRMIZI HALI

EMMA STONE’UN 10 KIRMIZI HALI SEÇİMİ

Altın Küre Ödül Töreni öncesi La La Land tanıtım turnesinde Emma Stone'un göz kamaştırıcı on kıyafet seçimi.

La La Land filmindeki performansıyla son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Emma Stone’un bu akşam Komedi-Müzikal dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü alması bekleniyor. Filmin tanıtım süresince moda eleştirmenlerinden tam not alan seçimler yapan genç oyuncunun bu akşam tercihini Chanel’den yana yapacağı söyleniyor. Akşamı heyecanla beklerken, Emma Stone’un La La Land tanıtım turnesindeki 10 etkileyici görünümüne göz atmaya ne dersiniz?

Rodarte – Mill Valley Film Festival; Roland Mouret – 2016 Critics’ Choice Ödülleri

Preen-San Francisco Ön Gösterimi; Rochas-Los Angeles Chinese Theatre Ön Gösterimi

Giambattista Valli-Venedik Film Festivali Basın Toplantısı; Prada-Los Angeles Galası

Chanel-2016 Denver Film Festivali; Diane Von Furstenberg-BAFTA Los Angeles Çay Partisi

Armani Privé-AFI Festival; Atelier Versace-Venedik Film Festivali Prömiyeri