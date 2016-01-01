KIRMIZI HALI Dilara Yilmaz

ELEŞTİRMENLERİN SEÇİMİ

Eleştirmenlerinin seçimlerinin ödüllendirildiği Critics Choice Awards’da kırmızı halıda şıklık yarışı hız kesmeden devam etti.

Ödül töreni sezonunun Golden Globe ile açılmasından sonra, Hollywood yıldızları dün akşam Santa Monica’da gerçekleşen Critics Choice Awards’a akın etti. Olivia Munn’ın sunuculuğuyla gerçekleşen törende ünlü aktrisler şıklıklarıyla adeta yarıştı. Sinema ve televizyon eleştirmenlerinin seçimleriyle verilen ödül töreninin kırmızı halısından beğendiklerimizi sizin için derledik.

Jessica Biel, Oscar de la Renta | Reese Witherspoon, Prada | Olivia Munn, Prada

Heidi Klum, Georges Hobeika | Kiernan Shipka, Delpozo | Kaley Cuoco, J. Mendel

Allison Williams, Dolce&Gabbana | Gal Gadot, Prada | Jessica Chastain, Vionnet

Elizabeth Moss, ERDEM | Emilia Clarke, Dolce& Gabbana | Margot Robbie, Chanel

Alison Brie, Roberto Cavalli | Kate Bosworth, Brock Collection | Sarah Hyland, Naeem Khan

Angelina Jolie, Ralph& Russo | Diane Kruger, Vera Wang | Greta Gerwig, Fendi

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ