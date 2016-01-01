KIRMIZI HALI Dilara Yilmaz
ELEŞTİRMENLERİN SEÇİMİ
Eleştirmenlerinin seçimlerinin ödüllendirildiği Critics Choice Awards’da kırmızı halıda şıklık yarışı hız kesmeden devam etti.
Ödül töreni sezonunun Golden Globe ile açılmasından sonra, Hollywood yıldızları dün akşam Santa Monica’da gerçekleşen Critics Choice Awards’a akın etti. Olivia Munn’ın sunuculuğuyla gerçekleşen törende ünlü aktrisler şıklıklarıyla adeta yarıştı. Sinema ve televizyon eleştirmenlerinin seçimleriyle verilen ödül töreninin kırmızı halısından beğendiklerimizi sizin için derledik.
HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ