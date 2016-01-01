EKRAN YILDIZLARININ ŞIKLIK YARIŞI

KIRMIZI HALI 10 saat önce Dilara Yilmaz

MTV Film ve Televizyon ödülleri kırmızı halısından favorilerimiz karşınızda!

Dün, Los Angeles’ta MTV’nin televizyon ve beyaz perdenin enlerini ödüllendirdiği MTV Movie & TV Awards gerçekleşti. Ekranların çok sevilen yüzleri, kırmızı halıda diğer ödül törenlerine nazaran daha “casual” giyim tercih ettiler. Kadın oyuncuların her zaman ki gibi şık olduğu bu geceden sizler için en beğendiğimiz kırmızı halı görünümlerini derledik.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ