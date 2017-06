CFDA 2017 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

KIRMIZI HALI 6 saat önce

Amerikalı tasarımcıların, moda dünyasına bulundukları katkıların karşılığı olarak düzenlenen CFDA Ödülleri sahiplerine kavuştu.

Council of Fashion Designer Awards (CFDA) moda dünyasının gelişimine katkıda bulunan, her yıl dört gözle beklenen ödül töreni olark tanımlansa yeridir. Swarovski’nin sponsorluğunda gerçekleşen bu yılki CFDA ödülleri, New York’taki Hammerstein Ballroom’da gerçekleşti. Moda ve sanat dünyasının şıklık yarışına sahne olan, moda dünyasının en sükseli ödül törenini Nicole Kidman, Kerry Washington, Armie Hammer sundu. Kadın ve erkek giyim, Raf Simons’lu Calvin Klein’e, Aksesuar, Stuart Vevers’li Coach’a, Swarovski Gelişen Yetenek Ödülü Laura Kim ve Fernando Garcia’lı Monse’ye, Swarovski Pozitif Değişim Ödülü Kenneth Cole’a, Geoffrey Beene Yaşamboyu Başarı Ödülü Rick Owens’a, Eleanor Lambert Onuruna Kurucu Ödülü Pat McGrath’e, Uluslararası Ödülü Demna Gvasalia’lı Vetements ve Balenciaga’ya ve en önemli ödüllerden Moda İkonu Ödülü ise Franco Sozzani’ye verildi. Uzun ödül listesinden sonra gelin, kırmızı halıda kim ne giymiş hep birlikte göz atalım.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN