KIRMIZI HALI

CFDA 2017 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Amerikalı tasarımcıların, moda dünyasına bulundukları katkıların karşılığı olarak düzenlenen CFDA Ödülleri sahiplerine kavuştu.

Franco Sozzani

Council of Fashion Designer Awards (CFDA) moda dünyasının gelişimine katkıda bulunan, her yıl dört gözle beklenen ödül töreni olark tanımlansa yeridir. Swarovski’nin sponsorluğunda gerçekleşen bu yılki CFDA ödülleri, New York’taki Hammerstein Ballroom’da gerçekleşti. Moda ve sanat dünyasının şıklık yarışına sahne olan, moda dünyasının en sükseli ödül törenini Nicole Kidman, Kerry Washington, Armie Hammer sundu. Kadın ve erkek giyim, Raf Simons’lu Calvin Klein’e, Aksesuar, Stuart Vevers’li Coach’a, Swarovski Gelişen Yetenek Ödülü Laura Kim ve Fernando Garcia’lı Monse’ye, Swarovski Pozitif Değişim Ödülü Kenneth Cole’a, Geoffrey Beene Yaşamboyu Başarı Ödülü Rick Owens’a, Eleanor Lambert Onuruna Kurucu Ödülü Pat McGrath’e, Uluslararası Ödülü Demna Gvasalia’lı Vetements ve Balenciaga’ya ve en önemli ödüllerden Moda İkonu Ödülü ise Franco Sozzani’ye verildi. Uzun ödül listesinden sonra gelin, kırmızı halıda kim ne giymiş hep birlikte göz atalım.

Heidi Klum – Zac Posen | Olivia Palermo – Olivia Palermo for Banana Republic | Mandy Moore – Kate Spade

Adriana Lima – Urban Zen | Nicole Kidman – Oscar de la Renta | Julia Restoin Roitfeld

Aurora James | Hailey Baldwin – Cushnie et Ochs | Bella Hadid – Off White

Joan Smalls – Michael Kors Collection | Tanya Taylor – Coco Rocha | Martha Hunt – Alberta Ferretti

Hari Nef | James Franco | Kerry Washington – Prabal Gurung

Meg Ryan – Christian Siriano | Priyanka Chopra – Michael Kors Collection | Arizona Muse – Michael Kors Collection

Kate Bosworth – Brock Collection | Josephine Skriver | Karlie Kloss – DvF

Suki Waterhouse | Sara Sampaio – J.Mendel | Tory Burch & Constance Jablonski

Lily Aldridge & Jason Wu | Diane Kruger – Monse | Amanda Peet

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN

Pageskin Top Advertisement
Pageskin Left
Pageskin Right