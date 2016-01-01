BRITISH FASHION AWARDS 2017

KIRMIZI HALI 13 saat önce Dilruba Karaköse

İhtişamlı gecenin kırmızı halı geçidinde ünlü isimler göz kamaştırdı.

Buram buram moda ve yetenek kokan, British Fashion Council tarafından düzenlenen British Fashion Awards, dün gece göz alıcı bir törenle sahiplerine kavuştu. Londra’da Royal Albert Hall’da düzenlenen geceye katılan yıldızlar, atmosfere uygun olarak seçtikleri elbiselerle adeta parladılar. “Yılın En İyi Modeli” ödülüne layık görülen Adwoa Aboah ise Halpern imzalı elbisesiyle şıklık yarışında da ilk sıralarda yerini almış oldu.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE