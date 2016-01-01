BRIT ÖDÜLLERİNDE MODA KONUŞTU!

KIRMIZI HALI 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Dünyaca ünlü isimlerin kırmızı halı yarışı göz doldurdu!

En prestijli müzik ödüllerinden biri olan The Brit Awards dün gece sahiplerine kavuştu. İngiltere’nin Londra kentindeki O2 Arena’da gerçekleşen tören, dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirdi. Muhteşem geceye katılım gösterenler arasında çekişmeli bir şıklık yarışı da vardı. Eklektik rüzgarların estiği kırmızı halıda, Kylie Minogue’dan Camila Cabello’ya, Millie Bobby Brown’dan Hailey Baldwin’e ve Jennifer Hudson’dan Adwoa Aboah’a kadar birçok isim boy gösterdi. Davete katılanlar, cinsel tacize ve eşitsizliğe karşı protestoyu ifade eden beyaz gülleri de unutmadı. İşte The Brit Awards’ın kırmızı halısı!

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