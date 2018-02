KIRMIZI HALI 4 saat önce Dilruba Karaköse

İngiliz Akademi Film Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu.

Dün akşam Royal Albert Hall’da 71.si düzenlenen, yılın en iyi ulusal ve yabancı filmlerin ödüllendirildiği İngiliz Akademi Film Ödülleri yani bilinen adıyla Bafta, sahiplerini buldu. The Shape of Water, Darkest Hour ve Call Me By Your Name gibi yılın iddialı yapımları ödül için yarışırken, kırmızı halı törenin ise siyahların hakimiyeti altındaydı.

