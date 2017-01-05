BAFTA’NIN EN ŞIKLARI

KIRMIZI HALI 36 dakika önce

Bu seneki Bafta ödül törenini beklemedeyken, geçen senenin şıklarına bir göz atalım.

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin her yıl beyaz perdenin en iyilerini ödüllendirdiği BAFTA Ödül Töreni bu sene 12 Şubat’ta Royal Albert Hall’de gerçekleştirilecek. Kimlerin ödül alacağı merakla beklenirken, kırmızı halıda boy gösterecek güzellerin ne giyeceği ise en az ödül töreni kadar ilgi çekici olmayı sürdürüyor. 12 Şubat’ın gelmesini beklerken geçen senenin en şık 5 ismini sizler için sıraladık.

Cate Blanchett

Blanchett, işlemeli Alexander McQuenn elbisesi ve Tiffany&Co. mücevherleriyle ödül töreninde zevkini konuşturuyordu.

Kate Winslet

Gecede en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanmış olan Kate Winslet, siyah Antonio Berardi elbisesiyle oldukça asil gözükürken, kırmızı Jimmy Choo çantasıyla elbisesine biraz renk katmıştı.

Alicia Vikander

Geçtiğimiz sene “The Danish Girl” isimli filmle adından sıkça söz ettiren Vikander, deri Louis Vuitton elbisesiyle hem asi hem de şık bir duruş sergilemişti.

Stacy Martin

Fransız oyuncu Stacy Martin, Miu Miu elbisesi ve Swarovski mücevherleriyle gecenin göz alıcı isimlerinden biriydi.

Emilia Clarke

Victoria Beckham’ın 2016 İlkbahar/Yaz koleksiyonuna ait kırmızı elbiseyle nefes kesen Emilia Clarke, şıklığını Tiffany&Co. mücevherleri ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla taçlandırmıştı.