amfAR GALA’NIN YILDIZLARI

KIRMIZI HALI 1 saat önce Dilruba Karaköse

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, amfAR Gala'da şıklık yarışı yaşandı.

New York Moda Haftası’nın bir başlangıcı olarak sayılan, HIV/AIDS’e karşı mücadelede farkındalık yaratarak, araştırmalara destek sağlamak için düzenlenen amfAR Gala, hizmet ettiği önemli amacıyla birlikte ünlülerin de şıklıklarını konuşturduğu bir etkinlik oluyor. Dün 20. gerçekleşen gecede de yine aynı durum yaşandı tabii ki. Heidi Klum’dan Ashley Graham’a önemli pek çok isim, dünyaca ünlü tasarımcıların elbiseleriyle Gala’ya damgalarını vurdu.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE