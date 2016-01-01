KIRMIZI HALI Dilruba Karaköse
AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ YILDIZLARI
Dün gerçekleştirilen törende ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı.
Dün akşam Tracee Ellis Ross’un sunumuyla gerçekleşen 45. Amerikan Müzik Ödülleri, pek çok ünlü ismi konuk ederken unutulmaz sahne performanslarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Kırmızı halıya baktığımızda ise sonuç göz kamaştırıcı. İmajında değişikliğe giderek sarışın haliyle karşımıza çıkan Selena Gomez, Coach imzalı deri elbisesiyle gecenin en şık görüntüsüne imzasını attı.
YAZI DİLRUBA KARAKÖSE