KIRMIZI HALI Dilruba Karaköse

75. GOLDEN GLOBE SİYAHLAR İÇİNDE

Birbirinden başarılı isimler, kırmızı halıda önemli bir amaç için siyahlara büründü.

Dün akşam Beverly Hilton’da gerçekleşen 75. Golden Globe Ödül Töreni, birinci olmak için yarışan iddialı yapımlarla birlikte, çok önemli bir konunun etrafında şekillendi aslında. Geçtiğimiz aylarda yapımcı Harvey Weinstein’ın taciz skandalıyla çalkalanan Hollywood dünyası, aslında yıllardır süre gelen erkek hegemonyasına karşı dik bir duruş sergilemek, bununla birlikte cinsel tacizleri ve kadınların film sektöründeki gelir eşitsizliğini protesto etmek amacıyla Time’s Up kampanyasını hayata geçirdi. Golden Globe’un dün geceki “siyah halı geçiti”nin asıl amacı ise bu oldu. Kampanya doğrultusunda siyah tercih eden yıldızlar, tek bir renkle nasıl şık olunabileceğini gösterirken, protestolarını da başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldular.

Angelina Jolie – Atelier Versace | Catherine Zeta-Jones – Zuhair Murad | Dakota Johnson – Gucci

Alicia Vikander – Louis Vuitton | Alison Brie – Zoulias | America Ferrera – Christian Siriano | Natalie Portman – Dior

Penelope Cruz – Ralph & Russo | Reese Witherspoon – Zac Posen | Saoirse Ronan – Versace

Millie Bobby Brown – Calvin Klein | Naomi Campbell – Jean-Paul Gaultier | Nicole Kidman – Givenchy

Kerry Washington – Prabal Gurung | Lily James – Valentino | Margot Robbie – Gucci

Jessica Chastain – Armani Prive | Kate Hudson – Valentino | Kendall Jenner – Giambattista Valli

Gal Gadot – Tom Ford | Halle Berry – Zuhair Murad | Jessica Biel – Dior

Diane Kruger – Prada | Emilia Clarke – Miu Miu | Eva Longoria – Genny

Viola Davis – Brandon Maxwell | Zoe Kravitz – Saint Laurent

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE