75. GOLDEN GLOBE SİYAHLAR İÇİNDE

KIRMIZI HALI 10 saat önce Dilruba Karaköse

Birbirinden başarılı isimler, kırmızı halıda önemli bir amaç için siyahlara büründü.

Dün akşam Beverly Hilton’da gerçekleşen 75. Golden Globe Ödül Töreni, birinci olmak için yarışan iddialı yapımlarla birlikte, çok önemli bir konunun etrafında şekillendi aslında. Geçtiğimiz aylarda yapımcı Harvey Weinstein’ın taciz skandalıyla çalkalanan Hollywood dünyası, aslında yıllardır süre gelen erkek hegemonyasına karşı dik bir duruş sergilemek, bununla birlikte cinsel tacizleri ve kadınların film sektöründeki gelir eşitsizliğini protesto etmek amacıyla Time’s Up kampanyasını hayata geçirdi. Golden Globe’un dün geceki “siyah halı geçiti”nin asıl amacı ise bu oldu. Kampanya doğrultusunda siyah tercih eden yıldızlar, tek bir renkle nasıl şık olunabileceğini gösterirken, protestolarını da başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldular.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE