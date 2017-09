KIRMIZI HALI 11 saat önce Yunus Başaran

Kate Bosworth'dan Amanda Seyfried'e tarzlarıyla kırmızı halıda dikkat çekenler...

74.Venedik Film Festivali’nde ikinci gününde The Shape of Water ile First Reformed galalarının yanı sıra Miu Miu Women’s Tale serisinin en yeni filminin ön gösterimi gerçekleşti. İşte güne damgasını vuran kırmızı halı görüntüleri: