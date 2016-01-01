74.ALTIN KÜRE KIRMIZI HALI TÖRENİ

Bu yıl 74.sü gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran 30 kırmızı halı görüntüsü.
Jessica Biel’den Emma Stone’a, Nicole Kidman’dan Natalie Portman’a Hollywood’un en çok konuşulan isimlerin katıldığı 74.Altın Küre Ödülleri’nde kırmızı halı töreni de oldukça iddialı geçti. Gecenin en şık isimlerinden biri Valentino elbisesiyle Emma Stone olurken, Sarah Jessica Parker ise en rüküşleri arasındaki yerini aldı.
Natalie Portman-Prada; Nicole Kidman-Alexander McQueen; Jessica Chastain-Prada
Mandy Moore-Naeem Khan; Michelle Williams-Louis Vuitton; Gina Rodriguez-Naeem Khan
Amy Adams-Tom Ford; Anna Kendrick-Vionnet; Brie Larson-Rodarte
Drew Barrymore-Monique Lhuilliere; Eddie Redmayne-Prada; Emily Ratajkowski-Reem Acra
Emma Stone-Valentino; Evan Rachel Wood-Altuzarra; Felicity Jones-Gucci
Ryan Gosling-Gucci; Hailee Steinfeld-Vera Wang; Justin Timberlake&Jessica Biel-Elie Saab
Kelly Washington-Dolce Gabbana; Kristen Bell-Jenny Peckham; Lily Cole-Zuhair Murad
Sarah Jessica Parker-Vera Wang; Sofia Vergara-Zuhair Murad; Thandie Newton-Monse
Naomi Campbell-Versace; Winona Ryder-Viktor & Rolf; Zoe Saldana-Gucci