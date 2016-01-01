74.ALTIN KÜRE KIRMIZI HALI TÖRENİ

KIRMIZI HALI 53 dakika önce

Bu yıl 74.sü gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran 30 kırmızı halı görüntüsü.

Jessica Biel’den Emma Stone’a, Nicole Kidman’dan Natalie Portman’a Hollywood’un en çok konuşulan isimlerin katıldığı 74.Altın Küre Ödülleri’nde kırmızı halı töreni de oldukça iddialı geçti. Gecenin en şık isimlerinden biri Valentino elbisesiyle Emma Stone olurken, Sarah Jessica Parker ise en rüküşleri arasındaki yerini aldı.