24. SAG ÖDÜLLERİ KIRMIZI HALI

KIRMIZI HALI 12 saat önce Yunus Başaran

Mandy Moore'dan Nicole Kidman'a, Halle Berry'den Kate Hudson'a kadar Hollywood'un en önemli kadın oyuncularının şıklık yarışı...

24. SAG (Ekran Oyuncuları Derneği) Ödülleri, SAG (Ekran Oyuncuları Derneği) tarafından 2017 yılına ait film ve televizyon performanslarındaki en iyi başarıları onurlandırmak için dün akşam Los Angeles Shrine Auditorium and Expo Hall’da sahiplerini buldu. Ödül töreninin 24 yıllık tarihinde ilk kez bir sunucusu vardı. Kristen Bell başarıyla sunuculuğunu gerçekleştirdiği gece, ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu. Geçtiğimiz yıl ilkine şahit olduğumuz Women’s March yürüyüşünün akabininde gerçekleşen geceye tüm ünlüler Time’s Up broşlarıyla katılması dikkatlerden kaçmadı.

YAZI YUNUS BAŞARAN