KIRMIZI HALI Yunus Başaran
2018 BILLBOARD KIRMIZI HALI
Dün gece gerçekleşen ve harika performanslarıyla akıllarımıza kazınan Billboard Müzik Ödülleri'nde ünlülerin şıklık yarışı farklı bir boyuttaydı.
Camila Cabello’dan Dua Lipa’ya Mila Kunis’ten Taylor Swift’e müzik ve sinema dünyasının akın ettiği Billboard Müzik Ödülleri’ne yıldızların şıklığı damga vurdu. Jennifer Lopez’in yeni single çalışması Dinero ile sahnede boy gösterirken kırmızı halıda da tercihini Roberto Cavalli asaletinden yana kullandı. Gelin aşağıdaki listeye birlikte göz atalım.
YAZI YUNUS BAŞARAN