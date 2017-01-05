2017 MTV FİLM VE TV ÖDÜLLERİ

KIRMIZI HALI 14 saat önce

Merakla beklenen Mtv Ödülleri'nden kırmızı halı görüntüleri

1992 ve 2016 yılları arasında MTV Movie Awards olarak düzenlenen ve bu sene yapılan bir değişiklikle televizyon ekranlarının etkileyici çalışmalarını da ödüllendiren MTV Movie & TV Awards, dün akşam Adam Devine’ın sunumuyla Los Angeles Shrine Auditorium’da gerçekleşti. Törenin akılda kalan şovlarının yanı sıra tabii ki de gözler kırmızı halıdaydı. Zendaya, Zuhair Murad imzalı yeşil elbisesiyle gecenin en şık isimlerinden biri olurken, Cara Delevingne, Emma Watson ve Hailee Steinfeld ise şıklık yarışında yer alan isimlerdendi.

Tracee Ellis Ross – Rosie Assoulin | Yara Shahidi – Gucci | Zendaya – Zuhair Murad

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE