2017 MTV EMA KIRMIZI HALI TÖRENİ

KIRMIZI HALI 13 saat önce Dilruba Karaköse

Gecenin şıklık yarışında boy gösteren isimler...

MTV, gerçekleştirdiği ödül törenleriyle kendi alanında yetenekli pek çok ismi bir araya getirmeye devam ederken, bu sefer odağımızda Avrupa Müzik Ödülleri var. Dün akşam Londra Wembley’de The SSE Arena’da gerçekleştirilen törende, sahne şovları geceye damgasını vururken, kırmızı halı geçidi de bir hayli etkileyiciydi. Özellikle gecenin sunuluculuğunu da üstlenmiş olan Rita Ora’nın mücevherlerle farklı bir havaya bürünmüş bornozu, şarkıcının farklı kişiliğinin bir göstergesi gibiydi.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE