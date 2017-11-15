KİM BU KADIN?

ÜNLÜLER 12 saat önce Dilruba Karaköse

Yeni filmi için Blake Lively bambaşka bir kılığa büründü.

Dışardan bakıldığında oyunculuk, yapılabilecek en harika mesleklerden biriymiş gibi görünebilir. Size hayran olan bir kitle, ışıkların altında bir yaşam, şöhret ve daha pekçok ilgi çekici yanı olsa da aslında düşünüldüğünden çok daha zor. Her yeni filmle bambaşka bir karaktere bürünmek gerekirken, tüm dış görünüşün de değişime uğraması zorunlu hale gelir. Bunun en son örneklerinden birini de son zamanların stil ikonu Blake Lively gösteriyor.

Yeni filmi “The Rhythm Section” için Stephanie Patrick isimli bir karakteri canlandıracak olan güzel yıldız, Dublin’deki çekimler sırasında basına yansıyan görüntüleriyle neredeyse tanınmaz halde. Kısa saçları ve günlük hayatıyla uzaktan yakından alakası olmayan kıyafetleriyle rolüne tamamen adapte olurken, ailesinin ölümü sonrası intikam almaya çalışan bir kadın olarak karşımıza çıkacak. Filmde ona eşlik edecek isim ise Jude Law.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE