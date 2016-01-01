KENDALL’IN FAVORİSİ

ÜNLÜLER 46 dakika önce Dilruba Karaköse

Güzel modelin en son aşkı Louis Vuitton Alma BB çanta !

Hollywood yıldızlarını özellikle Instagram hesaplarıyla sıkça takip ediyor, stilleri hakkında detayları keşfediyor ve ilham alıyoruz. Hayatlarına yakından dahil olduğumuz yıldızların, bir parçayı defalarca kullandığına çoğu zaman şahit olamıyoruz aslında. Örneklerine az da olsa rastlamadığımız anlamına gelmiyor tabii ki. Tıpkı Kendall Jenner gibi…

Güzel modelin son zamanlarda elinden düşürmediği kilit parçası ise Louis Vuitton’un Alma BB çantası. Markanın orjinal versiyonunu 1934 yılında çıkarmasının ardından günümüzde de klasik Louis Vuitton tarzını temsil eden çanta, Jenner’a spor salonu giderken bile eşlik ediyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE