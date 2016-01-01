KARŞINIZDA 2017 YILININ ÜNLÜ BEBEKLERİ

ÜNLÜLER 9 saat önce

2017, Ünlü çiftlerin yüzlerini güldürdü.

Sinema ve müzik dünyasının bazı tanıdık isimleri, 2017 yılında anne-baba olma heyecanını tattı. Belki de birçoğumuzun hayranlık duyduğu bu isimlerin bebekleri ile sizleri de tanıştırmak istedik. İşte ünlüler dünyasının içinde doğan minik ünlüler.

BRADLEY COOPER VE IRINA SHAYK

Victoria’s Secret meleklerinden Irina Shayk ile Oscar adayı aktör Bradley, iki hafta önce ilk çocuklarına kavuştular ancak bebeğin ismi ve cinsiyeti hakkında henüz bilgi verilmedi.

ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY & JASON STATHAM: JACK OSCAR

‘Küçük adamımız geldi!’ başlığıyla, Instagram’dan öğrendiğimiz çiftin ilk çocuğu Jack Oscar, 24 Haziran günü dünyaya geldi.

GAL GADOT VE YARON VERSANO

Ünlü çiftin Pazartesi günü Maya adında çocukları dünyaya geldi. Çiftin Alma adındaki 5 yaşındaki çocuklarıyla beraber ailedeki kişi sayısı dörde yükseldi.

PHARRELL WILLIAMS & HELEN LASICHANH

Ünlü çiftin üçüzleri oldu! 2013 yılında evlenen çiftin 8 yaşındaki Rocket Man isimli çocuklarına tam üç tane kardeş kazandırdı. Bebeklerin cinsiyeti ve isimleri hakkında bilgi verilmese de, sağlıklı olduklarını duyurdular.

NATALIE PORTMAN VE BENJAMIN MILLEPIED: AMALIA MILLEPIED

Oscar ödüllü aktris ve eşi, 22 Şubat’ta 2. çocuğunu ağırladır. ‘Anne ve bebek sağlıklıdır’ dediler.

CHAD MICHAEL MURRAY & SARAH ROEMER

‘Şu anda benim için iki inanılmaz kadın var. Oğlum ve ben iki şanslı adamız’ yazısıyla Instagram’da, 2017 Mart ayında yeni çocuklarının doğduğunu duyurdular. İlk çocukları 2015 yılında dünyaya gelmişti.

ZOOEY DESCHANEL & JACOB PECHENIK: CHARLIE WOLF

Çift, ailenin en yeni üyesi Charlie Wolf’u 2017 İlkbaharı’nda karşıladı.

HAZIRLAYAN HÜSEYİN EREN