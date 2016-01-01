KARL LAGERFELD İLE KİM VE KENDALL’A DAİR

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Kim Kardashian’ın modanın kurallarını nasıl değiştirdiğini bir de Karl Lagerfeld’den dinleyin.



Chanel’in kreatif direktörü Karl Lagerfeld’in, Kim Kardashian’ın servetine servet katan oyun uygulamasında yer alacağı söylentileri çıkmıştı. Bu söylentiler devam ederken Karl Lagerfeld, Kim Kardashian’a beslediği güzel duyguları paylaşmayı da ihmal etmedi. Tabii Kendall’ı da unutmadan…

“Kim’in moda ve güzellik dünyasına bahşettikleri… Bu güzel olmak için çok uzun boylu ya da çok zayıf olmak gerekmediğinin bir kanıtıdır.” diyen yaşayana efsane Lagerfeld, Kris Jenner’ı da gerçekten çok beğendiğini ve Kim’in kardeşi Kendall’a bayıldığını ekledi.