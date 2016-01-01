JUSTIN FORMUNDA

ÜNLÜLER 11 saat önce Yunus Başaran

37 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızı, geçen yıllara ve çizdiği olgun imajına rağmen hala eskisi gibi, dans düşkünü...

Geçtiğimiz haftalarda son stüdyo albümü Man of the Woods’un single’larını dinlerken, geçen hafta albümün tamamı yayınlanmıştı. Justin Timberlake’den bahsediyoruz. Biraz güney tınılarını dinlediğimiz albüm, klasik Justin çizgisinden oldukça uzaktı. Daha dingin ve daha olgun bir adam karşımızdaydı.

Hemen ardından gözlerimiz Justin Timberlake’in Super Bowl’da gerçekleşecek Half Time Show’una çevrildi. Timberlake, ikonik isimlerin arasına yazılacak ve tüm yıl konuşmasına sebep olacak performansını sergiledi.

Her şey sakin ve sade başlamıştı ki, eski hareketli parçalarını sahnelemek için stadyuma adım attığında bizleri müthiş bir şov bekliyordu. 37 yaşındaki yakışıklı yıldız, performansından hiç bir şey kaybetmediğini dansçıları ile birlikte gerçekleştirdiği şovda gözler önüne serdi. Şovun en can alıcı sahnesi ise kuşkusuz, Justin’in geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden popun prensi Prince’in şarkısına yaptığı cover ve onu anmasıydı. Tam performansı aşağıdan izleyebilirsiniz.

YAZI YUNUS BAŞARAN