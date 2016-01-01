JENNER’LARIN GENÇ ANNESİ

ÜNLÜLER 9 saat önce Dilruba Karaköse

Kylie Jenner 9 aylık sessizliğini sonunda bozdu!

Bundan aylar önce Khloe Kardashian ve Kylier Jenner’ın hamile olabileceği haberleri, gündemde bomba etkisi yarattı desek yanılmış olmayız. Dünyanın neredeyse en meşhur ailesi, bu konuda ser verip sır vermemeye kararlıydı. Ancak bu haberlerin ortaya çıkmasından bir süre sonra Khloe, hamileliğini doğruladı. Kylie cephesinden ise sessizlik dışında hiçbir şey gelmedi.

Ta ki dün akşama kadar… Yayınladığı bir video ve instagram paylaşımıyla, Travis Scott ile birlikteliğinden olan kız bebeklerini kucaklarına aldığını duyurdu. Bunca zaman hamileliğini saklamayabilmesi ise ayrı bir başarı konusu. Önümüzdeki günlerde yılın doğumuyla ve bebeğiyle ilgili çok daha fazla bilgiye sahip olacağımıza eminiz!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE