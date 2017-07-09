ÜNLÜLER Dilruba Karaköse

INSTAGRAM’IN EN POPÜLERİ

Paylaştığı hikayelerle Emily Ratajkowski, Kardashian'ları bile solladı.

Sabah uyandığımızda yaptığımız ilk şeylerden biri, Instagram’da ne var ne yok onu kontrol etmek oluyor. Hayatımızın büyük bir çoğunluğu haline gelmesiyle birlikte, yeni özellikleri de beraberinde getirmesi kaçınılmaz. Hikaye özelliği de bunlardan biri. İlk başlarda Snapchat’le büyük benzerlikler taşıması yüzünden burun kıvırmış olsakta, Instagram hesabı olup kullanmayan kalmadı neredeyse. Tabii ki ünlüler de dahil. Peki en çok görüntülenen hikaye paylaşımları kime ait sizce? Kim Kardashian mı? Belki de Victoria Beckham… Cevap ise aklınızın ucundan bile geçmemiş olabilir.

14 milyonu aşkın takipçi sayısıyla, hikayesi en çok görüntülenen isim model ve oyuncu Emily Ratajkowski oluyor. Sıklıkla paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni toplarken, sık sık hikaye paylaşmasıyla da dikkatleri üzerinden bir an olsun bile ayırmıyor. Listede onu takiben “The Blonde Salad” olarak tanıdığımız Chiara Ferragni var. Listede bakalım başka hangi hesaplar var;

    1. Emily Ratajkowski

🎲 with my Osa queen

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

    1. Chiara Ferragni

🤗 #TheBlondeSaladGoesToTaormina

A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on

    1. Candice Swanepoel

A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on

    1. Hailey Baldwin

one of my faves

A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on

    1. Cara Delevingne

#basket❤️ #ad

A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on

    1. Adriana Lima

⭐️Congratz Barça⭐️

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on

    1. Victoria Beckham

So proud of @brooklynbeckham and his US #whatisee launch. Back home to LA tomorrow to celebrate @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham x

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on

    1. Miranda Kerr

Such a magical day 😍❤️😍

A post shared by Miranda (@mirandakerr) on

    1. Gigi Hadid

new @missoni fw17 by @harleyweir , thank you @missbrunello for welcoming us into your amazing home !! 🌈🏔 it’s an honor and inspiration to see your creativity come to life in all aspects of your world! big love x

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on

    1. Dior

Having been introduced in her debut collection, #MariaGraziaChiuri has given the Dio(r)evolution bag a fresh feel for Fall 2017 with a new bohemian strap. © @the.moments #DiorFall17

A post shared by Dior Official (@dior) on

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE

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