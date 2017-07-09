ÜNLÜLER Dilruba Karaköse
INSTAGRAM’IN EN POPÜLERİ
Paylaştığı hikayelerle Emily Ratajkowski, Kardashian'ları bile solladı.
Sabah uyandığımızda yaptığımız ilk şeylerden biri, Instagram’da ne var ne yok onu kontrol etmek oluyor. Hayatımızın büyük bir çoğunluğu haline gelmesiyle birlikte, yeni özellikleri de beraberinde getirmesi kaçınılmaz. Hikaye özelliği de bunlardan biri. İlk başlarda Snapchat’le büyük benzerlikler taşıması yüzünden burun kıvırmış olsakta, Instagram hesabı olup kullanmayan kalmadı neredeyse. Tabii ki ünlüler de dahil. Peki en çok görüntülenen hikaye paylaşımları kime ait sizce? Kim Kardashian mı? Belki de Victoria Beckham… Cevap ise aklınızın ucundan bile geçmemiş olabilir.
14 milyonu aşkın takipçi sayısıyla, hikayesi en çok görüntülenen isim model ve oyuncu Emily Ratajkowski oluyor. Sıklıkla paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni toplarken, sık sık hikaye paylaşmasıyla da dikkatleri üzerinden bir an olsun bile ayırmıyor. Listede onu takiben “The Blonde Salad” olarak tanıdığımız Chiara Ferragni var. Listede bakalım başka hangi hesaplar var;
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- Emily Ratajkowski
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- Chiara Ferragni
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- Candice Swanepoel
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- Hailey Baldwin
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- Cara Delevingne
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- Adriana Lima
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- Victoria Beckham
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- Miranda Kerr
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- Gigi Hadid
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- Dior
HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE