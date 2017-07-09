INSTAGRAM’IN EN POPÜLERİ

ÜNLÜLER 14 dakika önce Dilruba Karaköse

Paylaştığı hikayelerle Emily Ratajkowski, Kardashian'ları bile solladı.

Sabah uyandığımızda yaptığımız ilk şeylerden biri, Instagram’da ne var ne yok onu kontrol etmek oluyor. Hayatımızın büyük bir çoğunluğu haline gelmesiyle birlikte, yeni özellikleri de beraberinde getirmesi kaçınılmaz. Hikaye özelliği de bunlardan biri. İlk başlarda Snapchat’le büyük benzerlikler taşıması yüzünden burun kıvırmış olsakta, Instagram hesabı olup kullanmayan kalmadı neredeyse. Tabii ki ünlüler de dahil. Peki en çok görüntülenen hikaye paylaşımları kime ait sizce? Kim Kardashian mı? Belki de Victoria Beckham… Cevap ise aklınızın ucundan bile geçmemiş olabilir.

14 milyonu aşkın takipçi sayısıyla, hikayesi en çok görüntülenen isim model ve oyuncu Emily Ratajkowski oluyor. Sıklıkla paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni toplarken, sık sık hikaye paylaşmasıyla da dikkatleri üzerinden bir an olsun bile ayırmıyor. Listede onu takiben “The Blonde Salad” olarak tanıdığımız Chiara Ferragni var. Listede bakalım başka hangi hesaplar var;

Emily Ratajkowski

🎲 with my Osa queen A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jul 29, 2017 at 12:12pm PDT

Chiara Ferragni

🤗 #TheBlondeSaladGoesToTaormina A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Aug 3, 2017 at 4:30am PDT

Candice Swanepoel

A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on Jul 8, 2017 at 5:39pm PDT

Hailey Baldwin

one of my faves A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on Jul 10, 2017 at 5:15pm PDT

Cara Delevingne

#basket❤️ #ad A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Jul 28, 2017 at 9:30am PDT

Adriana Lima

⭐️Congratz Barça⭐️ A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) on Jul 29, 2017 at 8:25pm PDT

Victoria Beckham

So proud of @brooklynbeckham and his US #whatisee launch. Back home to LA tomorrow to celebrate @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham x A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Aug 3, 2017 at 4:45am PDT

Miranda Kerr

Such a magical day 😍❤️😍 A post shared by Miranda (@mirandakerr) on Jul 16, 2017 at 10:40pm PDT

Gigi Hadid

new @missoni fw17 by @harleyweir , thank you @missbrunello for welcoming us into your amazing home !! 🌈🏔 it’s an honor and inspiration to see your creativity come to life in all aspects of your world! big love x A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Jul 29, 2017 at 12:11pm PDT

Dior

Having been introduced in her debut collection, #MariaGraziaChiuri has given the Dio(r)evolution bag a fresh feel for Fall 2017 with a new bohemian strap. © @the.moments #DiorFall17 A post shared by Dior Official (@dior) on Aug 6, 2017 at 5:43am PDT

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE