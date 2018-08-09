İKON BLAKE

ÜNLÜLER 2 gün önce Dilara Yilmaz

Blake Lively, yeni filmi “A Simple Favor”ın tanıtımına giydikleriyle hızlı başladı.

Gossip Girl dizisindeki Serena Van Der Woodsen karakteriyle akıllara kazanan, giydiklerini en iyi şekilde taşıyan bir yıldız, Blake Lively. Ryan Reynolds ile olan evliliğiyle parmak ısırtan güzel oyuncu geçtiğimiz yıl “All I See Is You” filminin tanıtım turnesinde giydikleriyle çok konuşulmuştu. Hatta bir günde 5 kere kıyafetini değiştiren oyuncu adeta kendi rekorunu kırmıştı. Anna Kendrick ile başrolü paylaştığı ve 14 Eylül’de vizyona girecek yeni filmi “A Simple Favor” için tanıtım turnesi başladı.

Filmin tanıtım partisinde yeşil renkte neon, 2019 İlkbahar-Yaz erkek koleksiyonuna ait Versace tasarımı bir takım giyen Lively, tüm gözleri üzerinde topladı. Tanıtım kapsamında New York’ta bulunan oyuncunun diğer look’larında da seçimini takımdan kullanması gözlerden kaçmadı. Şimdiden giydikleriyle konuşulan Blake Lively eminiz 14 Eylül’e kadar giyecekleriyle daha da çok konuşulur.

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YAZI DİLARA YILMAZ