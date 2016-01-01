EN YENİ AŞIKLAR

ÜNLÜLER 10 saat önce Dilruba Karaköse

Nick Jonas ve Priyanka Chopra mükemmel bir çift olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Hollywood dünyasının en şaşırtan haberleri, genellikle sürpriz aşklarla ilgili oluyor. Son olarak Ariana Grande ve Pete Davidson’ın nişanlanması, neredeyse şok etkisi yaratırken onlarınki kadar beklenmedik bir ilişki daha yaşanıyor şu sıralar. Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki Nick Jonas ve Priyanka Chopra’dan…Met Gala’ya beraber katılarak birlikteliklerine dair küçük bir ipucu verseler de ikili tarafından henüz net bir açıklama yapılmamıştı. Ancak vakitlerinin çoğunu beraber geçiren ve haliyle kameralara yakalanan Jonas ve Chopra ilişkisinin temelleri giderek güçleniyor gibi. Zira yakışıklı şarkıcının kuzeninin düğününe katılan yeni aşıklar, bir açıklamaya gerek olmadan aşklarını ilan ediyorlar sanki. İlerleyen günlerde muhtemelen pek çok kez karşımıza çıkacak olan Nick Jonas ve Priyanka Chopra ikilisi sizce de birbirlerine yakışmıyorlar mı?

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE