HOLLYWOOD’UN ESKİ AŞKLARI

ÜNLÜLER 9 saat önce Dilruba Karaköse

Şimdilerde başka aşklara yelken açsalar da, hafızalara kazınmış ünlü ve bir o kadar eski çiftler...

Ünlülerin aşk hayatı hepimizin ilgisini çekiyor kabul. Neler yapıyor, nerelere gidiyor, hangi davetlere beraber katılıyorlar… Hepsi merak uyandıran konular. Ancak birbirleriyle olan ilişkileri çok daha sansasyonel olabiliyor. Özellikle iş ayrılık noktasına geldiğinde. Kimisi uzun birlikteliklerini sonlandırdığı için üzülüyoruz, kimi ünlüler de hiç birlikte olmamalıydılar dedirtiyor. İşte geçmişte öyle ya da böyle adından söz ettirmiş ünlü çiftler…

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE