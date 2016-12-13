HANGİ ÜNLÜ HANGİ MARKAYA TUTKUN?

ÜNLÜLER 1 sene önce

Hepimizin ünlüler dünyasında kim ne giymiş diye merak edip, tarzlarından ilham aldığımız olmuştur. Bizim tutkunu olduğumuz markalar gibi elbette ünlülerin de tutkunu olduğu markalar var! Hangi ünlü hangi markayı tercih ediyor mercek altında. Hazırlayan: Polen Müge Korkmaz

Sienna Miller

Sade güzelliğiyle de dikkat çeken Siena Miller Hollywood’un en özgün isimlerinden birisi. Rahat ve şık tarzıyla ön plana çıkan oyuncunun en çok kullandığı markalardan biri Stella Mccartney.

Kim Kardashian

Lüks yaşantısıyla tanıdığımız Kim Kardashian stilinde de lüksünden asla ödün vermiyor. Kendine has seksi tarzıyla Kim Kardashian’ın en çok kullandığı markalar arasında Lanvin, Chanel, Jimmy Choo yer alıyor.

Madonna

Yıllardır eskimeyen, her yıla damgasını vurmayı başaran efsane şarkıcı Madonna son zamanlarda moda dünyasını sallayan Balmain’i tercih ediyor.

Nicole Kidman

Hollywood’un duru prensesi Nicole Kidman her zaman sadeliğiyle bizi kendine hayran bırakıyor. Peki ya Nicole Kidman’ın tam bir Chanel tutkunu olduğunu biliyor muydunuz?

Victoria Beckham

Kendi markasını oluşturan ve oldukça büyük hayran kitlesine sahip olan eski Spice Girls üyesi, şimdilerde tam bir stil ikonu. Kendi markasından tercih ettiği parçaların yanında Guiseppe Zanotti ve Lanvin, Victoria Beckham için vazgeçilmezler arasında yer alıyor.

Kate Moss

Alternatif ve seksi tarzıyla magazin dünyasının en gözde modellerinden biri olan Kate Moss Alberta Ferretti ve Lanvin tutkunu.

Jessica Biel

Hollywood’un en gözde isimlerinden biri olan güzel yıldız, şimdilerde anne olmanın keyfini sürüyor. Jessica Biel gardırobundan Christian Louboutin’ları asla eksik etmiyor!