ÜNLÜLER

HANGİ ÜNLÜ HANGİ MARKAYA TUTKUN?

Hepimizin ünlüler dünyasında kim ne giymiş diye merak edip, tarzlarından ilham aldığımız olmuştur. Bizim tutkunu olduğumuz markalar gibi elbette ünlülerin de tutkunu olduğu markalar var! Hangi ünlü hangi markayı tercih ediyor mercek altında. Hazırlayan: Polen Müge Korkmaz

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Sienna Miller
Sade güzelliğiyle de dikkat çeken Siena Miller Hollywood’un en özgün isimlerinden birisi. Rahat ve şık tarzıyla ön plana çıkan oyuncunun en çok kullandığı markalardan biri Stella Mccartney.

LOS ANGELES, CA - JULY 16: Kim Kardashian is seen in West Hollywood, Ca on July 16, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Light Brigade/Bauer-Griffin/GC Images)

Kim Kardashian
Lüks yaşantısıyla tanıdığımız Kim Kardashian stilinde de lüksünden asla ödün vermiyor. Kendine has seksi tarzıyla Kim Kardashian’ın en çok kullandığı markalar arasında Lanvin, Chanel, Jimmy Choo yer alıyor.

LOS ANGELES, CA - MARCH 29: Singer Madonna speaks onstage during the 2015 iHeartRadio Music Awards which broadcasted live on NBC from The Shrine Auditorium on March 29, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for iHeartMedia)

Madonna
Yıllardır eskimeyen, her yıla damgasını vurmayı başaran efsane şarkıcı Madonna son zamanlarda moda dünyasını sallayan Balmain’i tercih ediyor.

NASHVILLE, TN - JUNE 10: Nicole Kidman attends the 2015 CMT Music awards at the Bridgestone Arena on June 10, 2015 in Nashville, Tennessee. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)

Nicole Kidman
Hollywood’un duru prensesi Nicole Kidman her zaman sadeliğiyle bizi kendine hayran bırakıyor. Peki ya Nicole Kidman’ın tam bir Chanel tutkunu olduğunu biliyor muydunuz?

NEW YORK, NY - JUNE 04: Victoria Beckham is seen on June 4, 2015 in New York City. (Photo by XPX/Star Max/GC Images)

Victoria Beckham
Kendi markasını oluşturan ve oldukça büyük hayran kitlesine sahip olan eski Spice Girls üyesi, şimdilerde tam bir stil ikonu. Kendi markasından tercih ettiği parçaların yanında Guiseppe Zanotti ve Lanvin, Victoria Beckham için vazgeçilmezler arasında yer alıyor.

LONDON, ENGLAND - JULY 31: Kate Moss seen leaving E & O Restaurant in Notting Hill on July 31, 2015 in London, England. (Photo by Neil Mockford/GC Images)

Kate Moss
Alternatif ve seksi tarzıyla magazin dünyasının en gözde modellerinden biri olan Kate Moss Alberta Ferretti ve Lanvin tutkunu.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 16: Jessica Biel attends the 'Total Recall' UK Film Premiere at Vue West End on August 16, 2012 in London, England. (Photo by Ferdaus Shamim/WireImage)

Jessica Biel
Hollywood’un en gözde isimlerinden biri olan güzel yıldız, şimdilerde anne olmanın keyfini sürüyor. Jessica Biel gardırobundan Christian Louboutin’ları asla eksik etmiyor!