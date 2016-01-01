HANDE ERÇEL’İN İNCİ TUTKUSU

ÜNLÜLER 11 saat önce Yunus Başaran

Hande Erçek ile DeFacto işbirliği 'İnci' koleksiyonuyla devam ediyor.

DeFacto için ilk kez Jean reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Hande Erçel, bu kez çok özel bir koleksiyonla ekranlarda yerini aldı. 29 parça üründen oluşan yeni İnci Koleksiyonu adını; elbiseler, trikolar, kolları lazer kesimli şık sweatlerde yer alan inci detaylardan alıyor.

Kapsül koleksiyonun 6 ayrı setten oluşan reklam filminde Hande Erçel, eğlenceli dansları, samimiyeti ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Çekimleri bir gün boyunca inciler içinde geçen reklam filminin yönetmenliğini DeFacto yaz sezonu reklam filmleri serisi çeken Ali Demirel üstlenirken koleksiyonun fotoğraf çekimleri ise Türkiye’nin en ünlü moda fotografçılarından biri olan Tamer Yılmaz’a emanetti.