GÜNÜMÜZ PRENSESİ: MIRANDA KERR

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Maria Grazia Chiuri imzası taşıyan Dior gelinliğiyle Miranda Kerr adeta Monako Prensesini andırıyor...

2 ay önce Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile dünya evine giren Miranda Kerr, sadece 45 kişinin davet edildiği düğünde Dior gelinliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Gelinlik provası için yapılan çekimin görüntülerinde Kerr, uzun kollu gelinliğiyle Monako Prensesi Grace Kelly’i andırıyordu. Çocukluğundan bu yana Grace Kelly’nin gelinliğine hayran olan ünlü model, öyle bir gelinliğe sahip olmak için Dior ile çalışma kararı almış. Gelin tacını is ünlü şapka tasarımcısı Stephen Jones tasarladı. Damat Evan Spiegel ve Miranda Kerr’in oğlu Flynn’de gecede Dior tasarımı giydiler. Miranda Kerr, gecenin yarısında yine Maria Grazia Chiuri tasarımı kısa bir elbiseyle devam etti. Kerr’in gelinliği çok beğenilse de bazı hayranları taranfından çok sade bulundu.

YAZI DİLARA YILMAZ