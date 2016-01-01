GIGI HADID’IN ROSE QUARTZ AŞKI

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Milenyum pembesi aşıkları, Gigi Hadid ile bu renge tapıyor.

Milenyum Pembesi, Tumblr Pembesi ya da en bilindik adıyla Rose Quartz bu yıla damga vurmuş bir renk. Her ne kadar Pantone, yılın renginin Greenery olduğunu iddia etmiş olsa da, bizler için durum pek öyle değil. Pembe’nin her tonunun feminenliğin sembolü olduğu o günler geride kaldı. Artık herkesin üstünde pembenin tonlarını görebiliyoruz.

Milenyum çocuklarının en tanınmışı ve en çalışkanı olan Gigi Hadid’de Rose Quartz hastası. Birçok kez stilinin parçası haline getirdiği Rose Quartz kullanımı, geçtiğimiz Salı günü yeni projesi Vogue gözlükleri koleksiyonu tanıtımında zirve yaptı. Hatırlarsanız Gigi Hadid, birçok markayla koleksiyonlar çıkartmış ve oldukça başarılı sayılabilecek satış rakamlarına ulaşmıştı. Vogue gözlük markasının yeni koleksiyonu Gigi Hadid for Vogue Eyewear koleksiyon görselleri elimize ulaştığında, ilk düşündüğümüz “yine başardı” olmuştu.

New York’ta yer alan Industria Studios’daki davette baştan aşağı Rose Quartz renklerine bürünen gigi Hadid, yeni stilisti Mimi Cuttrell’a oldukça dolgun bir teşekkür borçlu olmalı. Kaia Gerber’den sonra gigi Hadid’in de Mimi Cuttrell’ın radarında olması oldukça cezbedici duruyor. Kısa biker ceketi, parlak yüksek bel pantalonu, Aquazzura ayakkabıları ile şık görünümün kelime anlamını yeniden yazan Gigi Hadid, baştan aşağı Rose Quartz rengine bürünerek bu şıklığını maksimize etti.

YAZI YUNUS BAŞARAN