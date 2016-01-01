GIGI BU İŞİ BİLİYOR

ÜNLÜLER 1 gün önce Ezgi Şuekinci

Aynı anda rahat ve şık olmak mı? Birkaç sene önce bu soru soruldu ve cevabı bulundu!

Şık görünmek adına giyilen konfor düşmanı kıyafetler için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Çünkü moda dünyası artık kalıpların dışına çıkıyor ve sınırlarını yeniden belirliyor. Birkaç sene önce bu uyanışın önemli adımlarından biri olarak hayatımıza dahil olan ve kısa sürede modaya ayak uyduran “Athleisure” stili, hala güncelliğini ve popüleritesini koruyor. Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Taylor Swift gibi dünyaca ünlü yıldızlar, atletik ve leisure dengesinin nasıl kurulacağının örneklerini sergiliyor. Peki tüm dünyanın bir anda ayak uydurduğu bu hareket tam olarak ne anlama geliyor? Aynı anda “hem spora gidecekmiş gibi rahat, hem de bir akşam davetine katılacak kadar şık olmak” desek doğru tanımı yapmış oluruz. Çünkü athleisure stili, spor giyim ile günlük giyimin ortak imzasını taşıyor. Büyük markaların ve tasarımcıların defilelerinde görmeye alıştığımız, podyumlardan sokaklara uzanan bu stilin efendisi ise kuşkusuz Gigi Hadid. Güzel model, özel etkinliklerin ya da defilelerin dışında sadece athleisure tarzını üzerine geçiriyor desek mübalağa etmiş olmayız. Gigi, sneakerlarını her kıyafetin altına giyinebiliyor ya da yüksek topuklu botlarıyla eşofmanlarını kombinleyebiliyor, hatta beyaz bir atletin üzerine kürk kondurabiliyor. O halde gelin hep birlikte bu güzel kızın athleisure kombinlerine şöyle bir göz atalım.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ