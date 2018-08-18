GELENEKLERE UYGUN NİŞAN

ÜNLÜLER 2 gün önce Dilara Yilmaz

Nick Jonas ile evlenmeye hazırlanan ünlü oyuncu Priyanka Chopra, Hint geleneklerine uygun olarak nişanlandı.

Quantico dizisinin yıldızı Priyanka Chopra, kendinden yaşça küçük ünlü şarkıcı Nick Jonas ile beraber olmaya başladığında adeta Hollywood dünyası bu haberle çalkalanmıştı. Mayıs ayında birlikte olmaya başlayan çift, geçtiğimiz günlerde Nick Jonas’ın Priyanka Chopra’nın 36. yaş doğum gününde evlenme teklifi etmesiyle ilk adımı atmış oldular. Cumartesi günü, Priyanka Chopra’nın doğduğu şehir Mumbai’de aile arasında bir nişan töreni düzenleyerek evlilik için bir adım daha yaklaştılar. Hint geleneklerine göre gerçekleşen seremoninin fotoğraflarını kişisel Instagram hesaplarında paylaşarak duyurdular. Priyanka Chopra’nın merakla beklenen Tiffany&Co tasarımı tektaş yüzüğünü de bu paylaşımlar ile görmüş olduk.

YAZI DİLARA YILMAZ