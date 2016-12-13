EDDIE REDMAYNE’İ SEVMEK İÇİN 10 NEDEN

ÜNLÜLER 29 dakika önce

Oscar ve Altın Küre gibi önemli ödüllerin sahibi Eddie Redmayne'in başarısı her geçen yıl artıyor.

Eddie Redmayne’in son yıllardaki önlenemez yükselişi herkesin dikkatinde. Unutulmaz oyunculuğu ve hayatına dair birçok detay, gözümüzde birkaç seviye birden atlamasının sebebi. ALL olarak biz de sizler için bu adamı neden sevmeliyiz sorusunu irdeledik. Ve karşınızda 10 neden?

1. Ödüllü oyunculuğu

35 yaşındaki İngiliz aktörün Stephen Hawking’i canlandırdığı o inanılmaz sahneler, bilinen ilk plastik cerrahi müdahele ile cinsiyet değişimi ameliyatı olan Lili Elbe’nin hikayesinin işlendiği Danish Girl’deki kareler, Harry Potter’dan sonraki en etkileyici büyücülük dünyası yapımı olan Fantastik Canavarlar Nelerdir? Nerede Bulunurlar? filmi ve diğer filmlerdeki o aşık edici İngiliz aksanı ile unutulmaz aktörler arasında yer alıyor.

2. Büyüleyici bakışları

Mavi gözleri kim sevmez. Son yıllarda genetik bir bozukluktan dolayı sahip olduğumuz anlaşılmış olsa da, Eddie Redmayne gibi mavinin güzel bir tonuna sahip böylesine şairane çift göze sahip olacağımız gerçeği, bırakın genlerim bozuk olsun dedirtmiyor mu?

3. Mütevazi duruşu

Ödüllerinden bahsetmiştik, onlara rağmen hala metro gibi toplu ulaşım araçları kullanıyor desek?

4. Zekası

Cambridge’e gittiği gerçeği dışında, Sanat Tarihi gibi bir bölüm bitirmiş olması yetmez mi?

5. Renk Körlüğü

Bitirme tezi renk hakkındaydı. Yves Klein’ın karakteristik rengi, International Klein Blue üzerine tez yazdı.

6. Duygusallığı



İlk buluşmada eşini Floransa’ya götürmek romantiklik sayılır mı bilmem ama, gelinin kendi düğününe geç kalmasıyla davetlilerin panik yapması ama kendisinin Hannah’nın her yere geç kaldığını bildiği için sakin kalıp beklemesi bence romantiklik. Kim sizi sizden iyi tanıyor bu zamanda…

7. En İçten Anı

Duygusallık kısmında yer vermek haksızlık olurdu. Oprah’ın Pharell Williams ile Happy şarkısının küresel başarısı üzerine yaptığı ağlatan röportajı hatırlayanlar vardır. O röportaj anında Eddie’de ağlamış.

8. Samimiyeti

Herkesin yaptığı ama söylemeye çekindiği sırlarımızdan, otelden şampuan çalma heyecanı… Eddie gittiği otellerden şampuan çaldığını itiraf etmiş. İçtenlik kavramı yeniden yazıldı.

9. Babalık sevdası

15 Haziran’da kızı Iris, dünyaya geldiğinde Eddie, tüm programını ona göre ayarlıyor. Bir röportajında “tek kelimeyle Iris’i tanımla” sorusuna verdiği cevap kalp eritecek cinsten: CENNET.

10. İnsan Haklarına Bağlılığı

Geçtiğimiz Şubat ayında Eddie Redmayne, Los Angeles LGBT merkezi için bir video yayınladı. Ailesi tarafından terk edilen evsiz LGBT üyeleri için bir destek videosuydu bu.

