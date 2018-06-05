DÜNYA KUPASINI TAKİP ETMEK İÇİN 20 SEBEP

ÜNLÜLER 13 saat önce Ezgi Şuekinci

Dünya Kupası’nı takip etmek için 20 yakışıklı nedeni sizler için derledik!

4 yılda bir düzenlenen ve yaklaşık 3.5 milyar kişi tarafından takip edilen Dünya Kupası, geçtiğimiz perşembe günü Rusya’da başladı. Birbirinden güzel karşılaşmalar, karnaval havasındaki statlar heyecanı doruklara taşırken, mücadeleleri kadar yakışıklılıklarıyla da ön plana çıkan futbolcular var. O halde gelin futbolu takip etmeyenleri dahi ekran başına kilitlemeyi başaran ve estetik açıdan göz dolduran 2018 Dünya Kupası’nın en yakışıklı futbolcularına birlikte göz atalım.

Yann Sommer, 29, İsviçre

André Silva, 22, Portekiz

Mats Hummels, 29, Almanya

Ramadan Sobhi, 21, Mısır

Mansoor Al-Harbi, 19, Suudi Arabistan

Ramin Rezaeian, 28, İran

Mathias Jorgensen, 28, Danimarka

Rúrik Gíslason, 30, İzlanda

Duje Ćaleta-Car, 21, Hırvatistan

William Troost-Ekong, 21, Nijerya

Filip Kostić, 25, Sırbistan

Fabian Schär, 26, İsviçre

Ruben Loftus-Cheek, 22, İngiltere

Jamie Maclaren, 24, Avustralya

Kevin Trapp, 24, Almanya

Alisson Becker, 25, Brezilya

Cristiano Ronaldo, 33, Portekiz

Neymar, 26, Brezilya

Gerard Piqué, 31, İspanya

Nahitan Nandez, 22, Uruguay

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