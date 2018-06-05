ÜNLÜLER Ezgi Şuekinci

DÜNYA KUPASINI TAKİP ETMEK İÇİN 20 SEBEP

Dünya Kupası’nı takip etmek için 20 yakışıklı nedeni sizler için derledik!

4 yılda bir düzenlenen ve yaklaşık 3.5 milyar kişi tarafından takip edilen Dünya Kupası, geçtiğimiz perşembe günü Rusya’da başladı. Birbirinden güzel karşılaşmalar, karnaval havasındaki statlar heyecanı doruklara taşırken, mücadeleleri kadar yakışıklılıklarıyla da ön plana çıkan futbolcular var. O halde gelin futbolu takip etmeyenleri dahi ekran başına kilitlemeyi başaran ve estetik açıdan göz dolduran 2018 Dünya Kupası’nın en yakışıklı futbolcularına birlikte göz atalım.

 

Yann Sommer, 29, İsviçre

 

 

André Silva, 22, Portekiz

 

 

Mats Hummels, 29, Almanya

 

 

Ramadan Sobhi, 21, Mısır

 

 

Mansoor Al-Harbi, 19, Suudi Arabistan

 

 

Ramin Rezaeian, 28, İran

 

 

Mathias Jorgensen, 28, Danimarka

 

 

Rúrik Gíslason, 30, İzlanda

 

 

Duje Ćaleta-Car, 21, Hırvatistan

 

 

William Troost-Ekong, 21, Nijerya

 

 

Filip Kostić, 25, Sırbistan

 

 

Fabian Schär, 26, İsviçre

 

 

Ruben Loftus-Cheek, 22, İngiltere

 

 

Jamie Maclaren, 24, Avustralya

 

 

Kevin Trapp, 24, Almanya

 

 

Alisson Becker, 25, Brezilya

 

 

Cristiano Ronaldo, 33, Portekiz

 

 

Neymar, 26, Brezilya

 

 

Gerard Piqué, 31, İspanya

 

 

Nahitan Nandez, 22, Uruguay

 

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