ÜNLÜLER Ezgi Şuekinci
DÜNYA KUPASINI TAKİP ETMEK İÇİN 20 SEBEP
Dünya Kupası’nı takip etmek için 20 yakışıklı nedeni sizler için derledik!
4 yılda bir düzenlenen ve yaklaşık 3.5 milyar kişi tarafından takip edilen Dünya Kupası, geçtiğimiz perşembe günü Rusya’da başladı. Birbirinden güzel karşılaşmalar, karnaval havasındaki statlar heyecanı doruklara taşırken, mücadeleleri kadar yakışıklılıklarıyla da ön plana çıkan futbolcular var. O halde gelin futbolu takip etmeyenleri dahi ekran başına kilitlemeyi başaran ve estetik açıdan göz dolduran 2018 Dünya Kupası’nın en yakışıklı futbolcularına birlikte göz atalım.
Yann Sommer, 29, İsviçre
André Silva, 22, Portekiz
Mats Hummels, 29, Almanya
Ramadan Sobhi, 21, Mısır
Mansoor Al-Harbi, 19, Suudi Arabistan
Ramin Rezaeian, 28, İran
Mathias Jorgensen, 28, Danimarka
Rúrik Gíslason, 30, İzlanda
Duje Ćaleta-Car, 21, Hırvatistan
William Troost-Ekong, 21, Nijerya
Filip Kostić, 25, Sırbistan
Fabian Schär, 26, İsviçre
Ruben Loftus-Cheek, 22, İngiltere
Jamie Maclaren, 24, Avustralya
Kevin Trapp, 24, Almanya
Alisson Becker, 25, Brezilya
Cristiano Ronaldo, 33, Portekiz
Neymar, 26, Brezilya
Gerard Piqué, 31, İspanya
Nahitan Nandez, 22, Uruguay
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