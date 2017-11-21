DİKKAT BEBEK VAR!

ÜNLÜLER 5 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

ABD’li model Chrissy Teigen ve Grammy Ödüllü şarkıcı John Legend’tan müjdeli haber var!

Ünlüler dünyasının en sempatik çifti Chrissy Teigen ve John Legend’tan ikinci bebek müjdesi geldi. İnstagram üzerinden yayınladıkları videoda mutlu haberi, çiftin 19 aylık kızı Luna veriyor. Teigen, videoda minik Luna’ya göbeğini göstererek “Burada ne var?” diye soruyor. Luna ise “Bebek” cevabıyla ailelerinin yeni üyesi bizlere takdim ediyor.

Her fırsatta geniş bir aileye sahip olmak istediklerini dile getiren çifte, takipçilerinden on binlerce

yorum ve tebrik mesajı yağdı. Minik Luna’nın kardeşini biz de heyecanla bekliyoruz.

it’s john’s! chrissy teigen (@chrissyteigen)’in paylaştığı bir gönderi ( 21 Kas 2017, 13:15 PST )



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