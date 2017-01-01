VICTORIA BECKHAM YENİDEN SAHNEDE!

DEDİKODU 25 dakika önce

Victoria Beckham yılbaşı gecesi yakın arkadaşı Mel C. ile sahnede 2become1 şarkısını seslendirdi.

80 neslinin en ikonik gruplarından biriydi Spice Girls 1997’de. Spice Girls grubu gibi giyinmek, onların üstünde fotoğrafı olan defterler hatta okul çantaları kullanmak oldukça modaydı. Aradan geçen 20 yılın ardından Spice Girls ismi tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gitmişken artık bir tasarımcı olarak adından söz ettiren grubun en şık üyesi Victoria Beckham, yakın arkadaşı Mel C. ile Maldivler’de yılbaşı gecesi sahneye çıkarak bizlere nostaljik bir yolculuk yaptı. Uzun bir süredir sahnelerden uzak duran Beckham, arkadaşının hatırını kırmayarak onunla birlikte 2017’de 20.yılını kutlayan 2become1 şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada dolaşan videolara göre de oldukça eğleniyordu. Podyumlarda ya da kırmızı halı törenlerinde soğuk duruşuyla görmeye alışık olduğumuz Victoria Beckham’ın bu tarafını yeniden görmek yüzümüzde gülümseme yarattı.