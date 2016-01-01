REESE WITHERSPOON VE KIZININ BENZERLİĞİ

DEDİKODU 9 saat önce

Ava Phillippe annesi Reese Witherspoon’a yeni markası Draper James’in tanıtımında eşlik etti.

Benzerlikleriyle her defasında bizleri şaşırtan Reese Witherspoon ile kızı Ava, Witherspoon’un yeni markası Draper James’in Net-a-Porter işbirliğini kutladığı partide yine zariflikleri, kıyafet tercihleri ve duruşlarıyla gene kendilerine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu beyaz çiçek desenli diz hizzasındaki elbisesini gümüş halka küpeleriyle tamamlayarak sadeliği ve şıklığı bir arada tutarken Phillippe ise uzun, beyaz, mavi kare desenli elbise tercih etti; kombinini sade bir kolyeyle tamamlayan Phillippe sade bir makyajla duruluğu yakaladı. Anne – kızın gülümsemesi gün boyu yüzlerinden eksilmedi.