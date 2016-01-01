DEDİKODU

INSTAGRAM’LA RESMİYET KAZANDI!

Yeni dönem ilişki resmiyeti platformuna, son paylaşım Jennifer Lopez ve Drake’ten geldi.

Yıl bitmeden ünlüler dünyasındaki gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor! Jennifer Lopez ve Drake’in ilişkisi ise iki tarafında Instagram’da paylaştığı fotoğrafla dün resmiyet kazandı. Jennifer Lopez(47) ve Drake(30) arasındaki yaş farkı da göz önünde bulundurulunca, ilişkilerinin kesinlik kazanması iki tarafında hayranlarını ve yakınlarını oldukça şaşırttı. Rihanna ile Drake’in daha üzerinden 2 ay bile geçmemişti oysa ki… Rihanna’da bu temalı duygularımızı daha yoğun yaşıyor olsa gerek ki, Instagram’da Jennifer Lopez’i takibi bırakmış!